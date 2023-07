Un turista italiano di 50 anni ha perso la vita durante un’escursione in val Badia, in Alto Adige. Secondo la ricostruzione, l’incidente è avvenuto sui pendii del Santa Croce, nei pressi della Grotta della neve. Durante un passaggio esposto, privo di sicura, l’uomo è precipitato per alcuni metri su un nevaio che non ha retto il suo peso, facendolo così finire nelle fredde acque sottostanti dove è morto. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, con la Guardia di finanza e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. La salma è stata recuperata con il verricello è portata a valle.

L’uomo, di nome Cristian Marchionni, era originario di Avezzano (Provincia dell’Aquila) e al momento della morte si trovava in compagnia di un altro escursionista. Marchionni era un noto parrucchiere. La notizia della sua morte è stata data sui social, accolta da conoscenti, amici e clienti con incredulità.