La grandine continua a flagellare il Nord Italia. Dopo i danni e i feriti provocati in Veneto, i fenomeni estremi hanno iniziato a colpire varie zone della Lombardia. Nella notte tra venerdì e sabato il disastro peggiore si è registrato nell’Alto Cremasco, in provincia di Cremona: vento e grandine, con chicchi grandi come palline da tennis. Poi decine di alberi sradicati e crollati sulle auto, allagamenti, cartelli divelti, blackout, vento a 80 chilometri all’ora, decine di vetture danneggiate, centri abitati irraggiungibili proprio a causa dalle piante cadute sulle strade. I residenti hanno parlato di 40 minuti da incubo, fra l’1.30 e le 2.10 della notte. Dieci i paesi colpiti. Vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato al massimo degli organici, con i sindaci dei comuni coinvolti in prima linea. Pesanti i danni alle strutture e all’agricoltura.

Purtroppo si tratta di scene già viste negli ultimi giorni: dopo l’afa arrivata su tutta Italia con l’anticiclone africano, ecco riproposto il copione dei fenomeni estremi, con rovesci di forte intensità, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento. Anche l’estate 2023 non è immune agli effetti della crisi climatica. La prima violenta perturbazione nel tardo pomeriggio del 19 luglio ha colpito la pianura del Veneto: centodieci feriti con traumi da grandine, da cadute e da rotture di vetri. E raffiche di vento fino a 100 chilometri l’ora. Il giorno successivo altri danni e disagi in provincia di Vicenza, Rovigo e Verona. Mentre trombe d’aria e grandinate disastrose raggiungevano anche la Lombardia: la provincia di Pavia è stata tra le aree più colpite, ma sono impressionanti anche le immagini arrivate dalle aree di Saronno, Brescia e Monza Brianza, con le strade diventate improvvisamente fiumi di ghiaccio.