Ci sono volute ore di lavoro per spegnere l’incendio divampato all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania nella nella tarda serata di ieri, domenica 16 luglio. Le fiamme hanno invaso la parte inferiore dello scalo provocando il panico tra i passeggeri, che hanno abbandonato di corsa l’aerostazione. Diverse persone sono rimaste intossicate a causa dell’inalazione del denso fumo che si è creato, avvolgendo quasi nel buio lo scalo; altre sono rimaste sotto choc, ma non sono risultati feriti gravi.

“Ad un certo punto hanno tutti iniziato a correre via e gridare – ha raccontato un testimone parlando con Newsicilia.it – “Tutti scappavano, spingevano e piangevano. Il mio primo pensiero è stato che qualcuno avesse uscito una pistola. Poi le urla: ‘Fuori, fuori, fuori’. Siamo tutti usciti fuori e in poco tempo una nube di fumo nero ha coperto la struttura, poi è saltata la luce”.

Il primo allarme è stato ricevuto dalla Sala operativa dei Vigili del fuoco alle 23,29: sul posto sono arrivati subito uomini e mezzi della Sede centrale del Comando provinciale di Catania, che hanno circoscritto e domato l’incendio. Inizialmente era stato ipotizzato uno stop dei voli fino alle 8 del mattino di oggi, 17 luglio, ma la Società di gestione dell’aeroporto di Catania ha ora annunciato che, “a causa dell’incendio sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio”.

Sono quasi 120mila i passeggeri coinvolti nello stop secondo le prime stime comunicate all’Ansa da ItaliaRimborso. “L’aeroporto di Catania serve 91 destinazioni di cui 24 italiane – spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso -, collegate con 229 movimenti (voli partenze/arrivi) e in questi tre giorni di chiusura sono coinvolti più di 38.900 passeggeri al giorno, per un totale di 116.700 passeggeri”. Sono già sedici i voli che da Catania sono stati dirottati a Palermo. Ma il numero certamente crescerà nelle prossime ore. Da questa mattina gli aeroporti di Palermo e Trapani stanno affrontando insieme l’emergenza voli. È stato deciso d’intesa con Trenitalia di attivare una serie di treni speciali dall’aeroporto a Palermo.

Intanto sono in corso gli accertamenti. Incendio colposo o doloso: sarà una di queste due ipotesi di reato che la Procura di Catania contesterà nel fascicolo, al momento senza indagati, sul rogo nello scalo “Al momento – spiega il procuratore Carmelo Zuccaro – è troppo presto per fare ipotesi: attendiamo la prima relazione sul caso e poi decideremo. Faremo accertamenti, come d’abitudine, anche su interventi e prevenzione, senza lasciare alcunché al caso. Al momento registriamo che non ci sono stati feriti. Speriamo che l’aeroporto riapra al più presto perché è determinante per la città e la Sicilia”.