Quattro mesi di reclusione più il pagamento di una multa da 300euro e delle spese processuali: questa la condanna decisa dalla Terza sezione penale di Milano nei confronti di 13 militanti di estrema destra appartenenti a Lealtà Azione, CasaPound e Forza Nuova, che il 29 aprile del 2018 si prodigarono in saluti romani e nella cosiddetta “chiamata al presente”, gesti condannati come manifestazione fascista ai sensi della legge Scelba e come incitamento “alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali” secondo la legge Mancino. I fatti sono legati all’annuale manifestazione – che nel 2018 non era stata autorizzata e a cui presero parte circa 2mila esponenti della destra estrema – organizzata in memoria di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975 da un gruppo della sinistra extraparlamentare.