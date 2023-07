802mila follower su Instagram e più di 2 milioni e mezzo su TikTok. Lei è Federica Scagnetti, tiktoker e influencer romana classe 2003. Sui social ama condividere contenuti riguardanti la propria vita privata: dall’università al fidanzato Federico e ancora le amiche ma soprattutto spesso la famiglia. Ed è proprio da uno scatto pubblicato con il fratello che è nata una polemica che sta facendo tanto parlare la community di TikTok Italia. Tutto nasce lo scorso 10 luglio, ovvero quando Federica pubblica su Instagram una serie di immagini insieme ai genitori e al fratello Matteo.

L’occasione è speciale: “il fratellino”, ormai cresciuto, spegne 18 candeline. Tra loro, scrive il sempre beninformato Webboh, c’è un rapporto particolarmente forte: “Un legame strettissimo. I due hanno un rapporto fraterno davvero speciale, come hanno mostrato in diverse occasioni”. Per la serata, infatti, lei gli ha dedicato anche una toccante lettera scritta di proprio pugno. Un rapporto speciale, dicevamo, talmente speciale che si baciano in bocca. Magari non abitualmente, ma di certo nella foto che Federica ha pubblicato sui social. Davanti ad una mega torta con la scritta “18” ci sono, infatti, tutti i componenti della famiglia. Ai lati i genitori, mentre al centro Federica e Matteo. I due si abbracciano e si scambiano questo fantomatico bacio sulle labbra: “Auguri piccolo mio. Mi fa strano solo il pensiero di sapere mio fratello maggiorenne, tanto per me sarà sempre il mio piccolino da difendere”, le parole di Federica. Il gesto, però, non è piaciuto ad alcune persone.

Basta scorrere i commenti per averne la conferma: “Non è normale, cavolo”, “Ma è normale baciarsi in bocca tra fratelli? No insulto, solo per capire“, “Ok tutto ma mi sembra un po’ troppo“, sono alcuni dei commenti. C’è chi la difende: “Certo che riuscite a vedere con malizia anche una foto di famiglia. Certi commenti sono assurdi, voglio vedere se al posto loro ci fossero state due sorelle oppure mamma e figlio se avreste commentato nello stesso modo! È una famiglia che si vuole un gran bene e nella foto si vedono due fratelli che hanno un bellissimo legame, non sminuite ogni cosa che vedete!”. Oppure: “Ma lasciatela in pace, invidiosi e basta solo perché non avete un rapporto così con un vostro eventuale fratello, nessuno può stabilire cosa è normale e cosa no, ognuno è libero di fare ciò che vuole, se loro si vogliono bene ed esprimono così il loro affetto dove sta il problema? Non ha baciato voi quindi non vedo il senso di tutto ‘sto disprezzo”. Sembra che al momento la tiktoker non abbia commentato la vicenda. Lo farà nelle prossime ore? Non ci resta che attendere (e chi ci dorme!).