È quello di Huw Edwards il nome celebre coinvolto nello scandalo sessuale che sta terremotando la Bbc. A rendere pubblico il nome del famosissimo anchorman della tv britannica, colui che diede al mondo la notizia della morte della regina Elisabetta II, è stata addirittura la moglie, dopo una martellante campagna mediatica portata avanti dal tabloid Sun. Edwards è accusato di aver pagato un ragazzo attualmente 20enne, fin da quando questi aveva ancora 17 anni ed era dunque minorenne, per ricevere fotografie sessualmente esplicite. Sull’onda di questa prima rivelazione, è stato inoltre accusato di molestie verbali o intimidazioni da altri giovani uomini contattati attraverso siti d’incontri gay.

Con la diffusione pubblica del nome, nel caos è finita anche l’emittente britannica che, invece, aveva deciso di garantire l’anonimato, così come previsto anche dalla legge nazionale. Una scelta che è costata alla Bbc l’accusa d’aver almeno inizialmente provato a coprire le denunce sul caso.

La dichiarazione della moglie, Vicky Flind, è stata diffusa a suo nome poco dopo che Scotland Yard aveva annunciato d’aver concluso le proprie verifiche sulle vicende riferite dal Sun, ritenendo che non vi sia materia per avviare alcuna indagine penale. Flind afferma in un testo scritto che il marito, che intanto risulta sospeso dalla tv per ragioni di opportunità e sottoposto da qualche giorno a un’inchiesta disciplinare interna che continua, come confermato a stretto giro dai responsabili dell’azienda sollecitati persino dal premier Rishi Sunak, è al momento “in ospedale” alle prese con “gravi problemi di salute mentale” e con forme di “depressione” aggravatesi sull’onda delle rivelazioni di stampa. La moglie si è poi scusata con i colleghi coinvolti alla cieca nei sospetti del web mentre la faccenda era ancora coperta dall’anonimato. La donna ha anche aggiunto che Edwards, 61 anni, uno dei volti più pagati della Bbc, risponderà a tutte le contestazioni e accuse di comportamenti inappropriati “non appena starà bene”.

L’uscita del nome di Huw Edwards rappresenta un autentico shock per l’intero mondo della televisione britannica, per le redazioni della Bbc e per milioni di spettatori già toccati da scandali precedenti piovuti sul buon nome della tv. In ballo c’è infatti un autentico monumento del piccolo schermo del Regno. Cresciuto in Galles, laureato all’università di Cardiff, professore onorario di giornalismo nello stesso ateneo, Edwards è considerato da un paio di decenni una sorta d’icona e di uomo-immagine dei valori che dovrebbero rappresentare il servizio pubblico di fronte ai sudditi Sua Maestà e a una platea di dimensioni mondiali. L’uomo a cui sono state affidate dirette memorabili della vita nazionale come quella dedicata alla morte e ai funerali di Elisabetta o, ancor prima, ai matrimoni dei due figli dell’attuale re, Carlo III, quello del principe William con Kate prima e quello di Harry con Meghan poi. Oltre che, in veste d’inviato all’estero e su scala internazionale, quelle sulla vittoria alle Presidenziali Usa di Barack Obama o sui funerali in Sudafrica di Nelson Mandela.