Ucciso, fatto a pezzi e messo in un congelatore. Orrore a Pattaya dove è stato ritrovato il cadavere di un tedesco 62enne, che risiedeva da tempo nella nota località turistica della Thaliandia. La polizia ha già fermato tre persone, due tedeschi ed un pachistano, sospettati – secondo PattayaNews – di essere gli autori dell’efferato omicidio. Il corpo dell’uomo d’affari tedesco, Hans Peter Mack, che lavorava nel settore immobiliare, è stato trovato in una casa in affitto all’interno del villaggio Chokchai Garden Home a Pattaya, dopo che le autorità avevano rintracciato la sua posizione tramite registrazioni di telecamere a circuito chiuso.

La scomparsa dell’uomo era stata denunciata il 4 luglio scorso. Il corpo era stato smembrato e i resti messi in sacchetti di plastica in un congelatore bianco sigillato ermeticamente con nastro adesivo nero, riferiscono i media thailandesi. Secondo la polizia di Nongprue, il congelatore è stato trasportato nel luogo dove è stato ritrovato con un camion, appartenente a un cittadino tedesco di 52 anni “identificato come il signor Oraf, che è anche uno dei sospettati”. Con lui sono stati fermati una donna, sempre tedesca, e un cittadino pachistano sospettato di aver partecipato all’omicidio.