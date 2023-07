E’ la nuova folle sfida su TikTok. Si chiama boat jumping: consiste nel saltare giù da un motoscafo in corsa fin nella schiuma che si forma sull’acqua per la propulsione dei motori. Divertente? Scuramente pericolosissimo, a volte mortale. In Alabama ci sono già state quattro vittime. Niente da fare: le competizioni, le challenge, proseguono e a nulla valgono la diffusione della notizia delle tragedie, gli allarmi, gli ammonimenti. Anzi: la sfida si sta via via diffondendo in tutto il mondo. I video diventano virali in tempi brevissimi e purtroppo non è una novità: è il trend con cui la rete accoglie le testimonianze filmate di imprese scriteriate.

Qual è il pericolo in questo frangente? L’impatto con l’acqua, a quelle velocità, può provocare la rottura istantanea dell’osso del collo con il conseguente annegamento. L’urto è infatti così forte da poter essere paragonato a uno schianto sul cemento. Così adesso, amaramente, arriva il commento al Daily Mail del capitano Jim Dennis, alla guida della squadra di soccorso Childersburg Rescue Squad: “Stavano facendo una sfida su TikTok. Quando sali su una barca che va ad alta velocità e salti giù, ti pieghi quando arrivi a contatto con l’acqua. I quattro di cui parliamo, quando sono saltati fuori dalla barca, si sono letteralmente rotti il collo. Praticamente sono morti all’istante”.

C’è desolazione nelle sue parole: “Ci sono stati quattro casi negli ultimi sei mesi ed erano tutti assolutamente evitabili, con un po’ di prudenza e di cervello”.

La prima vittima a febbraio. Era un adulto, si era tuffato nel fiume Coosa, mentre la moglie e i figli guardavano dalla barca. Nonostante la sua tragica fine, altre tre persone hanno ignorato gli avvertimenti dei soccorritori e sono andate incontro allo stesso destino. Ma esiste un identikit preciso di chi si lancia in sfide così pericolose? No, spiega ancora il capitano: “Penso che quasi tutte le persone, se vengono riprese dalla telecamera, siano propense a fare qualcosa di stupido perché vogliono mettersi in mostra davanti ai loro amici dei social media”. Alla fine Dennis ripete il suo appello: “Non fatelo, non ne vale a pena”.

Ma sembra quasi inutile parlare. Solo poche ore dopo è apparso un altro video su TikTok. Lo ha caricato una influencer californiana. Commenta così: “Avrei dovuto saltare anche io”. Intanto inquadra i suoi amici che saltano dal motoscafo verso la scia lasciata dall’imbarcazione. Il capitano teme che lo spirito di emulazione da social possa aumentare i casi di incidente. Il servizio di soccorso di Childersburg ha una sua pagina Facebook con le raccomandazioni di rito. Cosa fare se un amico dopo aver fatto il boat jumping non riemerge? Bisogna chiamare subito il 911 (il numero di emergenza negli Usa, il 112 in Italia) e intanto cercare si rilevare la posizione con il Gps dello smartphone o del natante stesso per accelerare i soccorsi. Così ora anche su TikTok appaiono filmati che mettono in guardia sull’affrontare un azzardo così grave.