Una bambina di 8 anni, Serena, è morta all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stata protagonista di un incidente con la moto su cui viaggiava, senza il casco, in presenza di altre due persone fra cui un adulto. È successo a Gragnano, comune di 28mila in provincia di Napoli. La piccola è morta per un trauma cranico riportato nella caduta dalla moto. Inizialmente le sue condizioni sembravano non essere gravi. La bambina si è alzata da sola e non riportava particolari lesioni ma, una volta ricevute le prime cure presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare, è stato disposto l’immediato trasferimento ad un altro ospedale a causa della gravità del suo quadro clinico. Al Santobono di Napoli, la piccola è stata sottoposta ad un urgente intervento neurochirurgico di decompressione cranica, che non ha sortito effetti positivi a causa della gravità delle ferite riportate.

La procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta, che ha portato all’identificazione del conducente dello scooter, interrogato poi sulla sua versione dei fatti. Secondo quanto appreso dalle prime testimonianze, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente abbia perso il controllo del veicolo e quest’ultimo sia finito sotto un’auto parcheggiata.

L’evento ha profondamente scosso la comunità locale di Gragnano. Il sindaco, Nello D’Auria, ha pubblicato su Facebook una foto con fondo nero, sulla quale ha scritto: “Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L’intera città e l’amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia. Ciao piccola Serena”.