E’ stata una notte più tranquilla delle precedenti in Francia, dove da giorni proseguono le proteste per l’uccisione da parte della polizia del 17enne Nahel a Nanterre. In campo erano schierati 45mila agenti, tra gendarmi e poliziotti, e hanno arrestato 157 persone nelle principali città francesi: secondo i dati del Ministero dell’Interno ci sono stati 352 incendi nelle strade, 297 veicoli sono stati bruciati e 34 edifici sono stati danneggiati. Un vigile del fuoco di 24 anni è morto mentre cercava di domare un incendio appiccato in un parcheggio sotterraneo a Saint-Denis, mentre altri tre uomini delle forze dell’ordine sono rimasti feriti e una stazione di polizia e una caserma della gendarmeria sono state danneggiate. Tuttavia, i media francesi sottolineano come, rispetto alla scorsa settimana, la situazione sembra essersi calmata e che i numerosi appelli contro le violenze potrebbero aver, in parte, raggiunto i loro obiettivi.

Oggi il presidente Emmanuel Macron riceverà all’Eliseo i presidenti dell’Assemblea nazionale Yael Braun-Pivet e del Senato Gérard Larcher, mentre domani incontrerà i sindaci di “più di 220 comuni colpiti dai disordini”. ”Il presidente ha anche chiesto al primo ministro Elisabeth Borne di ricevere oggi i presidenti dei gruppi politici in Parlamento”, ha aggiunto la stessa fonte governativa. Le Figaro scrive che durante questo incontro sono state fissate tre priorità: prima il ritorno all’ordine, poi il sostegno del governo a poliziotti, gendarmi, vigili del fuoco, magistrati e funzionari eletti. Infine, la mobilitazione delle forze politiche del Paese.