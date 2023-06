Il ministro degli interni francese Gérald Darmanin ha annunciato con un Tweet che 667 persone sono state arrestate nella terza notte di proteste per l’uccisione di Nahel, il 17enne che lo scorso martedì 27 giugno non ha obbedito all’ordine della polizia che gli intimava di fermarsi mentre conduceva un Mercedes senza patente a Nanterre, periferia nord-ovest di Parigi, ed è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco sparato da uno degli agenti. Ammontano invece a 249 gli uomini delle forze dell’ordine rimasti feriti, riporta Le Parisien.

Subito dopo l’uccisione di Nahel, a Nanterre è stato organizzato un corteo, dopodiché la proteste si sono ingrossate nelle banlieues della capitale e in numerose altre città, con assalti di commissariati, auto in fiamme e violenze generalizzate. Imponente l’apparato di sicurezza mobilitato per far fronte alle agitazioni: oltre 40mila gli agenti schierati tra gendarmi e poliziotti. Ieri – 29 giugno – il numero degli arresti ammontava a 420, numero cresciuto nella notte: “La scorsa notte la nostra polizia, gendarmi e vigili del fuoco hanno affrontato coraggiosamente violenze rare. Secondo le mie ferme istruzioni, hanno effettuato 667 arresti”, ha scritto Darmanin.

Cette nuit, nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont encore fait face, avec courage, à une rare violence. Conformément à mes instructions de fermeté, ils ont procédé à 667 interpellations. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 30, 2023

Nella mattinatadi oggi la sindaca di Parigi Anne Hidalgo presiederà una riunione dell’unità di crisi della città, mentre si registrano interruzioni nella rete dei trasporti pubblici che interessano in particolare diverse linee di tram. Il presidente Emmanuel Macron, al momento a Bruxelles per il Consiglio europeo, ha convocato per le 13 una nuova riunione dell’unità di crisi interministeriale e, come riportato dal canale francese Bfm tv, potrebbe anticipare il rientro a Parigi prima di concludere il Consiglio con gli altri capi di stato e di governo europei.