Vincere e poi sperare che non arrivi il biscotto: l’Italia Under 21 arriva all’ultima giornata del suo girone degli Europei di categoria con la qualificazione ancora in bilico. Si gioca tutto contro la Norvegia, sperando appunto che dall’altro match, Francia-Svizzera, non esca fuori un risultato che mandi automaticamente a casa gli Azzurrini del ct Paolo Nicolato. In palio c’è la qualificazione ai quarti di finale che vale anche un pezzetto di Olimpiadi: i tre posti riservati all’Europa per Parigi 2024 (la Francia è già certa del pass come Paese ospitante) verranno infatti assegnati in base all’esito di questi Europei.

Le combinazioni

L’Italia deve appunto battere per la Norvegia per avere le maggiori chance di passare il turno. In questo momento la classifica del girone vede in testa la Francia con 6 punti, seguita da Svizzera e Italia a 3, con la Norvegia ancora a zero. Se gli elvetici non dovessero vincere, agli Azzurrini basterebbe in realtà un pareggio per passare come secondi. I problemi nascono in realtà in caso di vittoria della Svizzera: a quel punto l’Italia rimarrebbe in corsa per la qualificazione solo appunto se a sua volta vincesse. Con Francia, Svizzera e Italia appaiate a 6 punti, a decidere sarebbe la differenza reti negli scontri diretti. Se la Svizzera batte la Francia 1-0 o 2-1, l’Italia vincendo sarebbe addirittura prima. Se gli elvetici vincessero con un differente risultato, gli Azzurrini passerebbero come secondi. Tranne in due casi, quelli che rendono concreto il rischio biscotto: se Svizzera-Francia finisce 4-3 o 3-2, passano loro due e l’Italia Under 21 è fuori dagli Europei.

Orario e tv

Italia-Norvegia Under 21 si gioca mercoledì 28 giugno alle ore 20.45 alla Cluj Arena di Cluj, in Romania. Il match viene trasmesso in chiaro in diretta su Rai1 ed è disponibile la diretta streaming su Raiplay. In contemporanea si gioca Svizzera-Francia allo stadio Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca.