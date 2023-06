Un manager italiano che lavora a Mosca è stato fermato e rilasciato dalla polizia stradale: è in libertà vigilata in attesa del processo. Giovanni Di Massa, 61 anni, è uno dei top manager della compagnia energetica Iss International. Secondo quanto scrive il giornale Baza su Telegram il manager è stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava un’auto aziendale in piena notte e trovato in possesso di mefedrone, una sostanza psicoattiva. Dopo aver fermato la macchina, secondo quanto riporta ancora Baza, gli agenti avrebbero notato che Di Massa era visibilmente nervoso e hanno deciso di perquisirlo. Di Massa, secondo questa ricostruzione, aveva con sé una bustina di polvere bianca, che si sarebbe rivelata appunto mefedrone, precisamente 1,15 grammi.

La Iss International, contattata dall’Ansa, spiega che “è un dirigente della società” e che “era in vacanza, non sapevamo dove fosse”. La società “fa fatica a raccogliere questa notizia che riceve con grande stupore e meraviglia. E’ sempre apparso come una persona pacata, seria, per bene, un grande lavoratore. Si fa fatica a pensare che il collega possa essere interessato da queste dinamiche”. “La società si sta attivando tramite la Farnesina”, ha aggiunto spiegando di non aver ancora avuto contatti con il dirigente.

***

Foto in alto | Immagine d’archivio