La difesa più strenua di Daniela Santanchè, dopo giorni di silenzi e scudi a tempo, arriva dal compagno di partito e di governo, Guido Crosetto. Che evoca dossier fatti filtrare contro il governo e avvisa quelli che definisce “sciacalli”: “Ce un dossier che aspetta anche voi…”, suggerisce in un’intervista a Il Corriere della Sera. Le parole del ministro della Difesa passano quasi sotto traccia in un dialogo incentrato sul tentato “golpe” di Prigozhin ma sono travolgenti: “Anche stavolta ho la netta impressione che una parte di soggetti istituzionali che dovrebbero occuparsi d’altro, utilizzino tivù e giornali con fini ben precisi. E agli sciacalli dico: stiano attenti, perché da qualche parte c’è un dossier che aspetta anche voi…”, è la sintesi delle parole di Crosetto fatta dal quotidiano di via Solferino.

Le risposte del ministro sulle polemiche legate alle società di Santanchè, a partire dai conti fino all’utilizzo della cassa Covid, sono state raccontate in primis da Il Fatto Quotidiano e da Report. Ci sono atti depositati in tribunale, dipendenti che hanno parlato a volto scoperto con la trasmissione di RaiTre, eppure Crosetto ci vede un altro disegno: “Mi ha davvero stufato questo andazzo. Qualcuno confeziona un dossier con strumenti di analisi, di indagine e giuridici che un giornalista pur bravo non può avere e, senza verifiche, una trasmissione – per Report non è la prima volta – lo rilancia, i giornali amici lo cavalcano, tutto si pompa e diventano fatti politici. L’ho visto fare mille volte. Sono davvero stufo”.

Quindi ammette di non conoscere tutti i particolari della vicenda ma ugualmente scavalca le ragioni di opportunità mirando altrove: “Mi fa paura il meccanismo: qui c’è in atto un sistema per far male al governo attraverso dossieraggi da parte di pezzi di istituzioni”. Subito dopo la frase più controversa, a maggior ragione perché pronunciata da un ministro che guida un dicastero delicato e dal quale passano informazioni sensibili: “A chi fa lo sciacallaggio faccio un invito alla riflessione perché – non si illudano – da qualche parte, purtroppo, c’è un dossier (quasi sempre inventato) che aspetta chiunque in Italia abbia un po’ di potere”.

Un riferimento diretto sembra essere alle opposizioni, visti gli esempi portati a sostegno della sua tesi: “È accaduto a Renzi e molti altri, di ogni partito. Finché la politica non capirà che chi ha potere di entrare nella vita delle persone deve avere controlli, blocchi, regole ferree…”. È una minaccia?, chiede il Corriere: “Purtroppo sì, per la democrazia, vedendo come vanno le cose da tempo. È una constatazione, triste, preoccupata e angosciata”.