Due turisti, un 32enne svedese e la sua compagna filippina di 30 anni, sono stati vittime di un furto con strappo mentre passeggiavano in zona Maciachini a Milano intorno alle 21 di giovedì sera. Ad attrarre gli scippatori è stato il Rolex da 4.500 euro che l’uomo portava al polso, sfilato con la forza e prontamente consegnato ad un complice del ladro. I due turisti sono stati aiutati da un passante che ha visto la scena mentre era in auto in zona. Un uomo italiano di 32 anni ha offerto un passaggio alle vittime dopo averle viste correre dietro agli scippatori, mentre nel frattempo insieme hanno allertato la polizia. La corsa si è interrotta circa 400 metri dopo in via Crespi al civico 2, dove uno dei due ladri, un marocchino con precedenti, è stato fermato dalla polizia per furto con strappo. Del Rolex però nessuna traccia, probabilmente era già consegnato al complice che è riuscito a scappare con il costosissimo orologio.