Rotto il ghiaccio con il temuto tema di italiano, oggi 536mila studenti si preparano ad affrontare la seconda prova scritta dell’esame di maturità 2023: è il turno delle materie che caratterizzano i singoli percorsi di studio e che quindi variano in base all’indirizzo di ogni scuola. Si parte come di consueto alle 8:30: le tracce arrivano direttamente dal Ministero, che invia ai singoli istituti la chiave digitale per aprire il plico telematico con le tracce.

Il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale, si svolge in contemporanea in tutti gli istituti e ha una durata variabile a seconda dell’indirizzo (6 ore al Classico, 4-6 ore Scientifico e Linguistico, 3 giorni per 6 ore al giorno all’Artistico). Per questa prova possono essere assegnati fino a 20 punti, che insieme a quelli della prima prova, dell’orale e dei crediti formativi, andranno a costituire il voto finale, da può oscillare da un minimo di 60 a un massimo di 100 (con eventuale attribuzione della lode). Le materie sono state comunicate dal Ministero a gennaio scorso.

Ecco l’elenco delle discipline previste per ogni indirizzo:

Licei

Liceo classico: Latino

Liceo scientifico: Matematica

Liceo scientifico – Opzione scienze applicate: Matematica

Liceo linguistico: Lingua e cultura straniera 1

Liceo artistico – Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

Liceo artistico – Arti figurative plastico scultoreo: Discipline plastico-scultoree

Liceo Scienze Umane: Scienze umane

Liceo Scienze Umane – Opzione economico sociale: Diritto ed economia politica

Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Musicale: Teoria, analisi e composizione

Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica: Tecniche della danza

Istituti Tecnici

Amministrazione Finanza e Marketing: Economia aziendale

Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione Relazioni internazionali per il marketing: Economia aziendale e geopolitica

Turismo: Discipline turistiche e aziendali

Meccanica, meccatronica ed energia – Articolazione meccanica e meccatronica: Disegno, progettazione, organizzazione industriale

Trasporti e logistica – Costruzione del mezzo: Struttura costruzione sistemi impianti del mezzo

Elettronica ed elettrotecnica – Elettronica: Elettronica ed elettrotecnica

Elettronica ed elettrotecnica – Elettrotecnica: Elettronica ed elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni – Informatica: Informatica

Grafica e comunicazione: Progettazione multimediale

Chimica, materiali e biotecnologie – Chimica e materiali: Tecnologie chimiche e industriali

Sistema Moda – Tessile, abbigliamento e moda: Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda

Agraria, agroalimentare e agroindustria – Produzioni e trasformazioni: Produzioni vegetali

Costruzioni, ambiente e territorio: Progettazione, costruzioni e impianti

Istituti professionali

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale: Economia agraria e dello sviluppo territoriale

Servizi socio sanitari: Igiene e cultura medico-sanitaria

Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali

A disposizione per gli studenti sul sito del Ministero le tracce svolte negli ultimi due anni, per esercitarsi e confrontarsi. Anche la durata della seconda prova varia a seconda dell’indirizzo: per la maggior parte dei casi, come al liceo classico e allo scientifico, l’esame si svolge in un giorno con una durata massima di 6 o 8 ore, ma al liceo artistico può durare fino a tre giorni, per un massimo di sei ore al giorno (ad esclusione del sabato). La durata è comunque specificata in fondo alla traccia, che segnala anche dopo quante ore si può uscire dall’istituto (se il compito è stato completato).

Durante le prove gli studenti potranno utilizzare materiali come il vocabolario di latino (per il liceo classico) e i dizionari bilingue e monolingue (previsti al linguistico), mentre allo scientifico è consentito l’uso di calcolatrici, purché si tratti di modelli senza capacità di calcolo simbolico.