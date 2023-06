Un’esplosione ha provocato un enorme incendio nel V arrondissement di Parigi, nella zona vicina al quartiere latino e poco distante dal Pantheon. Almeno un palazzo è crollato in rue Saint-Jacques e la questura invita i residenti a “evitare la zona”.

La prefettura di Parigi, affermando che “al momento nessuna causa dell’esplosione è accertata”, ha dichiarato che ci sono 16 feriti, di cui sette in condizioni molto gravi. I media francesi parlano di “diverse persone intrappolate sotto le macerie”. L’esplosione è avvenuta alle 17 nella place Alphonse Laveran, alla American Paris Academy, una scuola americana di moda e design. “Nulla consente di determinare l’origine del disastro a questo punto”, ha fatto sapere la Procura di Parigi. Molti testimoni hanno però riferito di aver sentito un forte odore di gas prima dell’esplosione. Altri hanno parlato di lavori in corso sulle condutture del gas nella strada nei giorni scorsi.

Habitants du 5e, une explosion de gaz vient de se produire place Alfonse Laveran dans le quartier du val de grâce, des immeubles sont incendiés, restez à distance pour permettre aux pompiers d’intervenir @Mairie5Paris — Édouard Civel (@EdouardCivel) June 21, 2023

Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha chiesto con un Tweet di evitare la zona in cui si è verificata l’esplosione. I vigili del fuoco sono intervenuti, “grazie per non ostacolare il loro intervento e per evitare la zona”, si legge. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, si è recata sul luogo dell’esplosione.

Articolo in aggiornamento