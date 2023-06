Si stanno avvicinando i tanto attesi saldi estivi. Quest’anno però, il via non sarà come di consueto il primo weekend di luglio ma bisognerà attendere fino a giovedì 6 luglio. La data è stata decisa dalla Regione Lombardia e si è deciso poi di estenderla per praticità a tutte le regioni, fatta eccezione per la Provincia di Bolzano, dove i ribassi inizieranno il 14 luglio o il 18 luglio nei comuni turistici. La Fismo, la Federazione dei negozi di moda Confesercenti, in una lettera indirizzata a Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza Stato-Regioni, aveva chiesto di far slittare ulteriormente l’inizio degli viste le avverse condizioni meteo degli ultimi mesi: “Aprile e maggio – scrivono i commercianti – sono stati caratterizzati dal maltempo e da temperature sotto la media del decennio, e lo stesso giugno è stato finora dominato da piogge e temperature instabili. Un quadro sfavorevole, che ha inciso sul ciclo primaverile delle vendite nel comparto. In questa situazione, l’avvio dei saldi rischia di seguire di pochissimo o addirittura di precedere l’inizio dell’estate meteorologica, costringendo di fatto i negozi a mettere ‘in saldò l’intero magazzino estivo senza avere avuto la possibilità di vendere al prezzo normale”.

Al momento la data del 6 luglio è comunque confermata. Il termine dei saldi è previsto invece per il 16 agosto nel Lazio e in Liguria, il 30 agosto in Calabria, Campania, Lombardia, Sardegna e Veneto. Mentre si va al 31 agosto per l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Toscana e l’Umbria; e al 2 settembre per la Basilicata. Il 15 settembre è il turno di Puglia e Sicilia, mentre le ultime regioni a dare lo stop ai saldi sono il Friuli Venezia Giulia e la Valle d’Aosta che proseguono fino al 30 settembre. È bene ricordare ai compratori che gli esercenti sono obbligati ad esporre il prezzo originale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto di ogni prodotto e che invece, non è obbligatorio il cambio dopo l’acquisto.