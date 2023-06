“Chi sa qualcosa parli. Anche il più piccolo indizio potrebbe essere utile alle indagini e nulla sarà trascurato. La priorità assoluta in questo momento è riportare a casa Kata”. Così i genitori di Kateleya, la bambina peruviana scomparsa a Firenze dal 10 giugno, hanno lanciato un nuovo appello per avere notizie utili al ritrovamento della figlia tramite i loro legali, gli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi che hanno ingaggiato come consulente il generale dei carabinieri in congedo Luciano Garofano, già comandante del Ris di Parma.

Intanto all’indomani dello sgombero, i carabinieri hanno avviato una maxi ispezione dell’ex hotel Astor di Firenze, svuotato sabato nell’ambito delle ricerche della piccola che abitava con la famiglia nello stabile occupato. A passare al setaccio l’edificio ci saranno anche due tecnici del Gruppo d’intervento speciale esperti nell’uso di apparati tecnici ad alta tecnologia, anche adatti a individuare intercapedini o cavità nelle mura. Non è mai stata del tutto accantonata, infatti, l’ipotesi che la bimba possa essere rimasta all’interno dell’edificio.

Dopo lo sgombero l’immobile è libero da persone e sotto sequestro preventivo affinché non vi si compiano altri reati. Tra questi, ci sono l’occupazione abusiva (invasione di edifici) ma anche il tentato omicidio di un cittadino dell’Ecuador che il 28 maggio è precipitato da una finestra del terzo piano. Con lo sgombero, nel giro di nove ore sono state fatte uscire 132 persone, tra cui 42 minori prevalentemente di nazionalità peruviana e rumena. Gli occupanti sono stati indirizzati ai servizi sociali del Comune.

L’albergo era occupato dal settembre scorso e, come ha riportato la procura di Firenze che ha recepito il decreto del gip Angelo Antonio Pezzuti, vi era “il pericolo che il protrarsi della condotta criminosa” dell’occupazione, “impedendo i necessari e urgenti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’edificio, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli la commissione di altri reati”. I vigili del fuoco hanno rimosso un deposito di bombole del gas su un terrazzino, hanno constatato impianti elettrici abusivi la presenza di fornelli, tubature compromesse. Non mancano umidità, perdite di acqua e topi.