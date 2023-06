In Germania, una ragazza è morta in seguito ad un’aggressione avvenuta al castello di Neuschwanstein, una delle maggiori attrazioni turistiche della Germania, in Baviera. Secondo quanto riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Dpa, un uomo di 31 anni ha aggredito due turiste di 21 e 22 anni. Per il Muenchener Merkur, l’uomo le ha prima molestate sessualmente, quindi ne è nato uno scontro fisico con le ragazze che gli hanno opposto resistenza. A quel punto, le avrebbe spinte oltre la ringhiera nel burrone. Il castello di Neuschwanstein è il famosissimo castello di Ludwig II, simbolo delle fiabe per eccellenza da quando Walt Disney lo scelse come suo logo.