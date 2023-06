È stato trovato senza vita all’interno della sua camera d’albergo sul lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina, probabilmente ucciso dal morso di un ragno: la vittima è un commerciante greco di 58 anni, che stava soggiornando per lavoro, insieme ad alcuni colleghi, nell’hotel in cui è stato ritrovato. Come riportato da alcuni notiziari locali, l’uomo è deceduto nella notte tra lunedì 12 e martedì 13, e le cause sono ancora da accertare: quello che appare plausibile però è che il 58enne abbia accusato uno shock anafilattico, forse provocato proprio dal morso di un ragno. Il commerciante, infatti, secondo le prime ricostruzioni, prima del malore aveva passato la giornata con i suoi colleghi in un’azienda agricola. In questa sede avrebbe lamentato fastidi e pruriti: malesseri riconducibili all’ipotesi avanzata per il suo decesso. Inutili i soccorsi del 118: attualmente sul caso indagano i carabinieri.