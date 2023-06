Nei giorni scorsi Massimiliano Allegri è stato confermato dal direttore sportivo Maurizio Scanavino come tecnico della Juventus per la prossima stagione. Ma il futuro dell’allenatore toscano potrebbe improvvisamente cambiare scenario, lasciando i bianconeri prima del 2025, anno della scadenza del suo contratto con il club. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, è in programma un summit a Montecarlo fra lo stesso allenatore e la delegazione di un club saudita che sarebbe disposto ad avanzare un’offerta faraonica, molto più alta rispetto ai 7 milioni più bonus a stagione che percepisce alla Juventus.

Non è ancora chiaro quale sia il club interessato, ma è noto quali sono due le due principali squadre saudite in cerca di un big in panchina. Da un lato l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che nei mesi scorsi ha interrotto il rapporto con l’allenatore Rudi Garci. Dall’altro l’Al-Hilal, che nei giorni scorsi è stato già in trattativa con Tite, ex ct del Brasile. In passato Allegri si è dimostrato molto legato all’Italia e andare in Arabia Saudita significherebbe cambiare vita. Ma le circostanze attuali, che vedono una Juventus in fase di rifondazione e grandi investimenti che si stanno verificando nel calcio arabo, potrebbero portarlo a scegliere una nuova esperienza professionale.