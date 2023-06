Si chiamava Giuseppina De Francesco e aveva 76 anni la donna trovata uccisa giovedì 8 giugno all’interno di una villa di Istia d’Ombrone, in provincia di Grosseto. Il sopralluogo sulla scena del crimine è stato effettuato dal Ris dei Carabinieri, dal medico legale e dal sostituto procuratore Giampaolo Melchionna: secondo le prime ricostruzioni, il cadavere della donna è stato trovato accanto ad un armadio e da un primo esame il corpo della vittima presentava tagli, ecchimosi e tumefazioni di vario tipo, apparentemente provocati da una lotta con l’assassino. In base a questi primi riscontri, Procura e carabinieri hanno quindi ritenuto plausibile che la donna possa essere stata vittima di un pestaggio, ed è stata disposta l’autopsia del cadavere.

Le forze dell’ordine stanno tentando di rintracciare i familiari e i conoscenti della vittima per ricostruire il contesto esatto in cui è maturato l’omicidio e in particolare gli ultimi spostamenti della signora e dei suoi due figli, una donna di cinquant’anni e un uomo di 52 (quest’ultimo in un primo momento non era risultato reperibile). La vittima non abitava nella villa in cui è stato ritrovato il suo cadavere, ma viveva in un altro appartamento di Grosseto, insieme al marito 81enne, notaio in pensione. La coppia di coniugi, dopo aver vissuto per diversi anni a Milano, era tornata ad abitare nella città toscana solo da un anno.

Nella villa teatro dell’omicidio pare invece che vivesse solo la figlia della coppia, insieme al suo animale domestico, un cane trovato privo di vita (che però sarebbe morto di vecchiaia dopo una lunga malattia). Secondo le prime informazioni, è plausibile che anche la figlia fosse presente nella villa al momento dell’omicidio della madre: la cinquantenne, attualmente ricoverata all’ospedale di Grosseto, ha infatti riportato alcuni tagli superficiali alle braccia, ferite che farebbero pensare ad uno scontro con la madre finito in tragedia. Saranno le indagini a chiarire i contorni della vicenda.