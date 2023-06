Si fa sempre più problematica la situazione a New York, investita dal fumo e dalle ceneri che provengono dai giganteschi incendi che bruciano da settimane nella parte orientale dal Canada, a nord della metropoli statunitense. La qualità dell’aria continua a deteriorarsi ed è ora tra le peggiori al mondo. Le scuole hanno deciso di cancellare le attività all’aperto. Il sindaco della Grande Mela, Eric Adams, invita i residenti a limitare il tempo trascorso all’aperto per evitare il fumo nocivo. L’indice di qualità dell’aria ha superato quota 150, limite che indica un livello di inquinamento malsano per i gruppi più sensibili come gli anziani, i bambini e coloro che hanno problemi respiratori. La città è come avvolta da una foschia con sfumature arancioni. Il fenomeno colpisce anche altre del paese, come Boston, Baltimora e Washington. Molti i cittadini che hanno ripreso ad indossare le mascherine per filtrare l’aria. Le autorità consigliano di evitare attività come cucinare, passare l’aspirapolvere che possono sollevare sostanze inquinanti già all’interno della casa. Molte le chiamate ai medici per problemi come secchezza oculare, tosse e raucedine.

Al momento sono circa 400 gli incendi che si registrano in Canada. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha affermato che centinaia di soldati sono al lavoro in tutto il paese per supportare i pompieri alle prese con i righi. “Questo è un momento terribile per molte persone”, ha detto Trudeau ricordando come molti canadesi abbiano dovuto evacuare negli ultimi giorni hanno avuto solo poche ore per fare i bagagli prima di fuggire dalle loro case. Bill Blair, ministro per la preparazione alle emergenze, ha detto che solo nel mese di maggio è bruciata un’area di circa 2,7 milioni di ettari (equivalenti a circa 5 milioni di campi di calcio) di foresta nella Columbia Britannica, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nuova Scozia, New Brunswick, Ontario e i Territori del Nordovest.