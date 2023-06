Servirà lo spareggio salvezza per stabilire chi tra Spezia e Verona resterà in Serie A e quale squadre retrocederà in Serie B insieme a Sampdoria e Cremonese. Entrambe le squadre infatti sono uscite sconfitte dall’ultima giornata di campionato e restano ferme appaiate a quota 31 punti. I liguri hanno perso 2-1 sul campo della Roma, i veneti hanno ceduto 3-1 in casa del Milan. Il regolamento della Serie A in questa stagione prevede che in caso di arrivo a pari punti, non siano più gli scontri diretti o la differenza reti a stabilire chi si salva e chi saluta la Serie A, bensì uno spareggio da disputare in campo neutro.

Cosa prevede il regolamento – Il campionato più lungo di sempre, iniziato prima di Ferragosto e concluso a giugno per via degli assurdi Mondiali invernali in Qatar, avrà un’ulteriore appendice per l’ultimo verdetto della stagione: sarà lo spareggio a stabilire chi tra Spezia e Verona retrocederà in Serie B. L’ultima volta era successo nel lontano 2005: allora furono Parma e Bologna a giocarsi la salvezza in un doppio confronto di andata e ritorno. Al Tardini vinse il Bologna con gol di Tare, ma al Dall’Ara il Parma ribaltò il verdetto con i gol di Cardone e Gilardino. A distanza di 18 anni, lo spareggio tra Spezia e Verona invece si giocherà con una partita secca. Tutto in 90 minuti, quindi, con un’ulteriore novità: in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, non ci sarà nessuno supplementare, ma direttamente i calci di rigore.

Dove e quando si gioca – Lo spareggio salvezza della Serie A tra Spezia ed Hellas Verona si giocherà domenica 11 giugno alle ore 20.45. Lo ha confermato il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini, aggiungendo che per quanto riguarda la sede della partita “lunedì pomeriggio è stato convocato un Consiglio di Lega straordinario. Abbiamo chiesto la disponibilità alle nostre associate e abbiamo già ricevuto risposte positive da Lecce, Udine, Firenze e da Reggio Emilia“. Ci sono quindi quattro stadi in lizza per ospitare la sfida tra Spezia e Verona. La sede ufficiale verrà scelta a breve in base alle valutazioni dell’Osservatorio del ministero dell’Interno per la gestione dell’ordine pubblico.