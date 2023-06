Dopo averla uccisa con un ferro da stiro, avevano anche dato fuoco alla casa per cancellare le tracce dell’omicidio. La Corte d’assise di Milano ha condannato all’ergastolo Mario Abraham Calero Ramirez, 45 anni e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l’omicidio di Fernanda Cocchi, l’ex sarta 90enne, uccisa alla fine di ottobre 2021, dopo essere stata colpita alla nuca con un ferro da stiro, nel suo appartamento di via Ponte Seveso e poi rapinata di un paio collanine, un orologio, un anello e pochi euro. I giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, sono andati oltre la richiesta del pm Rossella che per uno dei due imputati aveva chiesto 30 anni e per l’altro il carcere a vita.

In un primo momento, infatti, il decesso era stato messo in relazione a un’inalazione di fumo. La donna, vedova e senza figli, era stata trovata per terra in arresto cardiaco dai sanitari del 118 in una stanza della casa in cui viveva da sola. Era ancora autonoma. Dall’analisi del corpo e dalle indagini della Scientifica si era scoperto che era stata uccisa con un oggetto metallico. Il corpo era in salotto, mentre le fiamme si sono estese da un locale attiguo, forse la camera da letto: un particolare che ha insospettito gli inquirenti.