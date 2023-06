Le dottrine della guerra storica, comprese le strategie dei conflitti basati sulle trincee come la prima guerra mondiale, vengono utilizzate per addestrare i volontari ucraini nello Yorkshire, nel nord dell’Inghilterra. L’addestramento, tuttavia, è stato modernizzato per tenere conto delle realtà della guerra moderna, compreso l’uso di droni e armi sofisticate.