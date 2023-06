Comincia con un piccolo imprevisto la nuova avventura di Luigi Di maio come Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. L’ex leader del Movimento 5 stelle è entrato in carica il primo giorno di giugno, inaugurando un nuovo profilo Twitter. Ha fatto in tempo a scrivere il primo post, prima di essere bloccato dal social network di Elon Musk. Il motivo? Un portavoce del Servizio di Azione Esterna della Commissione, interpellato per un commento, ha dichiarato di “non avere idea” del motivo di questa sospensione e che tocca alla piattaforma spiegare il perché del blocco, che “non ha nulla a che fare con noi o con il lavoro dell’inviato”. Sui social si apprende solo che il blocco è legato a una presunta e non meglio specificata “violazione delle regole‘.

Il primo post pubblicato dal profilo @EUSR_Gulf era un messaggio scritto in inglese, arabo e farsi. “Primo giorno in carica come Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo. Sono pronto e pienamente impegnato a lavorare con i Paesi membri e le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione. C’è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo genuino e il rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e la nostra prosperità comuni”, aveva scritto l’ex ministro degli Esteri. Che ieri è stato avvistato al Quirinale, per il ricevimento legato alla festa del 2 giugno. Dopo l’uscita dai 5 stelle, Di Maio aveva fondato Impegno Civico non riuscendo però a tornare in parlamento alle ultime elezioni politiche: si era fermato intorno al mezzo punto percentuale.

The Twitter profile of the new EUSR for the Gulf Luigi Di Maio, which was only opened yesterday and tweeted 3 times, has been already suspended for ‘violation of the rules’.

June 2, 2023 pic.twitter.com/6ZPz4MyNiU