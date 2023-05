Tre persone sono morte dopo un gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all’altezza di Troia, nel Foggiano. Sono rimaste coinvolte un’auto e due moto. Sul posto stanno sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Dalle prime informazioni, le moto viaggiavano in direzione opposta alla macchina e quest’ultima avrebbe invaso la carreggiata. L’autista del veicolo è stato portato in ospedale con lievi ferite. Inutili invece i soccorsi per i tre motociclisti.