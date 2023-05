Due alpinisti che si stavano arrampicando in cordata sono morti precipitando dalla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli, sul massiccio del Gran Sasso in Abruzzo. Sul posto è in corso l’intervento del Soccorso alpino, con squadre in movimento dall’Aquila e da Teramo, e di un elicottero del 118 decollato da Pescara con a bordo un tecnico di elisoccorso: le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, sul versante teramano.

L’allarme è stato lanciato da altri due alpinisti, impegnati su un’altra via. “Siamo qui sul posto, dobbiamo ancora recuperarli per capire che è accaduto. Le condizioni meteo non sono delle migliori”, dice all’AdnKronos il presidente del Soccorso alpino Abruzzo, Daniele Perilli.