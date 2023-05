Davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli è prevista l’udienza di convalida del fermo per il 17enne accusato della sparatoria avvenuta martedì sera a Sant’Anastasia (Napoli) nella quale sono rimasti feriti padre, madre e figlia di 10 anni. Nei confronti del ragazzo, difeso dall’avvocato Antonio Sorbilli, è stato eseguito un decreto di fermo per tentato omicidio e porto illegale di arma in concorso. Il ragazzo è stato portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Ancora da fissare, ma potrebbe tenersi nella giornata di sabato, l’udienza per l’altro fermato, il 19enne Emanuele Civita, difeso dall’avvocato Fabio Marfella.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno indagato sull’accaduto coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, il raid contro il bar-gelateria di piazza Cattaneo a Sant’Anastasia sarebbe avvenuto alcuni minuti dopo che due ragazzi erano stati allontanati dal locale, non è chiaro se per un litigio o perché infastidivano i presenti. I due autori della sparatoria sono tornati sul posto a bordo di uno scooter e hanno esploso diversi colpi con un revolver e con un mitra, ferendo tre persone: padre, madre e figlia di 10 anni, quest’ultima in maniera più grave, tutt’ora ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è stata sottoposta a due interventi chirurgici ed è ancora sotto osservazione per il grave trauma cranico riportato. La piccola è stata raggiunta da un proiettile a uno zigomo ed è ora fuori pericolo.