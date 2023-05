Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in piazza Cattaneo a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Padre, madre e figlia di 10 anni che stavano mangiando insieme in un locale del posto sono stati tutti e tre feriti da proiettili, probabilmente in modo accidentale, sparati da due sconosciuti che in tutto hanno esploso almeno una decina di colpi. Il padre 43enne è stato ferito lievemente alla mano, la madre 35enne è stata ferita all’addome e la figlia di 10 anni, colpita alla testa ed è ora ricoverata all’ pediatrico Santobono dove i medici hanno escluso un pericolo di vita. A breve sarà operata. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto.