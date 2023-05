“Panariello VS Masini, lo strano incontro” è lo show fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgio Panariello e Marco Masini si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia dal 12 luglio. I due artisti sono stati ospiti del talk “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, martedì 23 maggio dalle ore 15.

Qui la puntata in streaming, che ci permettiamo di dire è molto molto divertente e ben anticipa lo spettacolo teatrale. Tutte le info su friendsandpartners.it.

RIVEDI LA DIRETTA