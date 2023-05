La polizia di Stato è intervenuta in via Duomo a Napoli per bloccare un tentativo di linciaggio ai danni di un senza fissa dimora che aveva aggredito un agente della polizia municipale con una spranga: il vigile aveva reagito sparando e ferendo l’uomo, di origine africana. I poliziotti hanno portato via l’aggressore mentre qualcuno tra la folla ha cercato di colpirlo con dei calci tra gli applausi della gente.