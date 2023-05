Nella giornata di venerdì 19 maggio in Italia almeno 200 voli verranno cancellati per via di diversi scioperi dei lavoratori del comparto aeroportuale: in particolare, si assenteranno i lavoratori delle imprese di handling aeroportuale (ovvero l’assistenza a terra); il personale di Volotea, dalle 13 alle 17; il personale di condotta di Air Dolomiti per 24 ore; il personale di terra di Emirates dalle 12 alle 16 e di American Airlines, dalle 12 alle 16.

“Venerdì 19 maggio le lavoratrici e i lavoratori dell’handling aeroportuale protesteranno, con uno sciopero nazionale di 4 ore e presidi e manifestazioni in tutti i principali aeroporti italiani, contro il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale atteso ormai da 6 anni“, spiegano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo “La situazione – dichiarano i sindacati – è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima ad un rinnovo contrattuale che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani”. Il personale italiano delle compagnie Emirates e American Airlines sarà invece in sciopero per 4 ore, dalle 12 alle 16, si legge nel comunicato, “a causa delle procedure di licenziamento avviate nei confronti di alcuni lavoratori del reparto amministrativo e commerciale”. “Per noi è inaccettabile – affermano le organizzazioni sindacali – che le due compagnie con profitti esponenziali, grazie alla ripresa della domanda di voli, al punto di elargire premi ai propri dipendenti, decidano di licenziare in Italia, respingendo soluzioni alternative con l’ausilio degli ammortizzatori sociali ancora disponibili e la possibilità di ricollocazioni interne”.

I voli annullati

Non tutte le linee aeree hanno pubblicato l’elenco dei voli cancellati: tuttavia, Ita Airways ha informato i propri clienti di tutti i 111 voli annullati (ecco quali), di cui 109 solo il 19 maggio. La compagnia ha annunciato il programma per aiutare i passeggeri a volare venerdì: “Abbiamo attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero”, ha spiegato Ita.

Inoltre, l’Enac (Ente Nazionale per l’aviazione civile) ha dichiarato che le compagnie aeree garantiranno “tutti i voli inclusi quelli charter, in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero e i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale”. L’ente ha ricordato che è “assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero”.