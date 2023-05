Un detenuto che evade dal tribunale mentre è in attesa dell’udienza del suo processo. E’ quello che è successo a Trapani, dove a darsi alla fuga è un carcerato proveniente dal penitenziario di Agrigento. Le ricerche dell’uomo sono in corso. Il detenuto sarebbe un pregiudicato con precedenti per reati minori.

“Non conosciamo ancora con esattezza la dinamica dell’evento – afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria – ma non può essere quest’ultima a cambiare l’evidenza connotata da una gestione penitenziaria in perenne emergenza, fatta di abissali vuoti organici, mancanza e inadeguatezza degli equipaggiamenti, impossibilità di formazione e aggiornamento professionale. Riconosciamo l’attenzione e l’impegno del sottosegretario delegato Andrea Delmastro delle Vedove, ma notiamo ancora due grandi assenti, il capo di via Arenula, il ministro Carlo Nordio, e quello di Largo Luigi Daga, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Russo. Al Ministro chiediamo di farsi promotore di un decreto carceri che, con procedure d’urgenza e riconoscendo l’emergenza carceraria in atto, renda possibili immediate assunzioni straordinarie per colmare il deficit di 18mila unità negli organici della polizia penitenziaria e fornisca adeguati equipaggiamenti”.