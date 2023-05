Ci sarà un pizzico di jazz “italiano” all’incoronazione di Re Carlo III. All’evento reale che si svolgerà sabato 6 maggio all’Abbazia di Westminster, la Smile Orchestra di Monterotondo (Roma) prenderà parte alla cerimonia esibendosi in diretta mondiale. Sono 19 elementi monterotondesi pronti a suonare un repertorio di musiche tradizionali inglesi riarrangiate in stile swing oltre a grandi classici jazz. La band è composta da persone che vanno dai 20 agli 80 anni, è diretta dal giovanissimo Catalin Montanaro e vede in scena quattro tromboni, quattro trombe, cinque sax, una sezione ritmica completa, una cantante e, appunto il direttore d’orchestra. Come ricordano diversi siti di cronaca locale, la scelta della Smile Orchestra non è nuova, anzi: i reali britannici avevano già usufruito da remoto dei musici laziali durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II svoltosi tra un lockdown e l’altro. Sempre la stampa locale segnala che la band romana ricorderà con un brano la regina scomparsa l’8 settembre del 2022.