26 aprile. Nel giorno in cui il presidente cinese Xi Jinping e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky parlano al telefono per la prima – attesissima – volta, la Cina vota a favore di una risoluzione delle Nazioni Unite dove si condanna la Russia come aggressore, mentre appena il 26 febbraio era fra i 32 Paesi che si erano astenuti dalla votazione del testo che chiedeva una pace giusta in Ucraina. A rilanciare la scelta di Pechino è stato il rappresentante permanente dell’Ucraina alle Nazioni Unite Serhii Kyslytsia, che in tweet ha ricordato come la Russia abbia cercato di rimuovere dalla risoluzione il passaggio “sull’aggressione contro l’Ucraina”. A votare contro il testo solo Russia, Bielorussia, Nicaragua, Siria e Corea del Nord. Il testo era focalizzato sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa per fare fronte, tra le altre questioni, alle “sfide senza precedenti che l’Europa deve affrontare, dopo l’aggressione della Russia contro l’Ucraina e la Georgia“.

ГенАсамблея 122 голосами «за» і 5 голосами «проти» ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи @coe . Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини – рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР

La risoluzione precedente – Il 26 febbraio il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha votato una risoluzione che deplorava l’invasione russa dell’Ucraina: la Russia aveva posto il veto ma la Cina, grazie al lavoro della diplomazia occidentale, si era astenuta, spingendo così Pechino a non allinearsi con la Russia. La risoluzione, che chiedeva a Mosca di fermare immediatamente le operazioni militari, aveva ottenuto undici voti a favore, tre astenuti (Cina, India ed Emirati Arabi Uniti) e uno contrario, la Russia. Poiché Mosca ha il potere di veto, la risoluzione non era passata. La diplomazia statunitense era riuscita a convincere la Cina ammorbidendo il testo. La bozza circolata nelle ore precedenti il voto era infatti diversa dal testo poi votato, che è stato annacquato nei toni proprio per catalizzare il consenso. La risoluzione riaffermava la sovranità dell’Ucraina e chiedeva alla Russia di “cessare immediatamente l’uso della forza” contro il Paese. Ma la parola ‘condanna’ era stata sostituita da ‘deplora’ ed era stato anche cancellato un riferimento al capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, che consentiva ai membri di intraprendere un’azione militare per ristabilire la pace.