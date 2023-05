Prima il taglio della discussione, poi l’annuncio dell’Esecutivo, che tramite il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha annunciato che ha posto la questione di fiducia sul decreto Cutro, quello relativo all’accoglienza dei migranti. La conferenza dei capigruppo stabilirà ora i tempi per le dichiarazioni di voto e del voto stesso. Il tutto dopo che la Camera, con i voti del centrodestra, ha approvato la chiusura anticipata della discussione generale sul decreto, senza che tutti i deputati iscritti fossero intervenuti. I sì sono stati 180, i no 117, 4 gli astenuti. La proposta era arrivata da Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d’Italia, senza che fossero ancora intervenuti tutti i parlamentari dell’opposizione iscritti a parlare. Contro tale richiesta si era espresso il delegato d’Aula del Pd Federico Fornaro.

“Sostituzione etnica: questa è la cultura delle destre oggi al governo. Basterebbe questo per non votare il cosiddetto decreto Cutro” ha detto il deputato M5S Alfonso Colucci, capogruppo in commissione Affari Costituzionali, nella dichiarazione di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità del provvedimento. “Si è detto che il ministro Lollobrigida si riferisse alla sostituzione culturale – ha chiesto il pentastellato – ma allora perché aboliscono la protezione speciale umanitaria che favorisce il ricongiungimento di coloro che hanno già in Italia una propria rete familiare e personale e che, quindi, più facilmente si integrano nel tessuto sociale e culturale italiano? La verità – ha concluso Colucci – è che questo e altri provvedimenti del governo Meloni, come il dl Rave e il dl Ong, servono per instillare paura e smarrimento nella popolazione italiana, coprire l’incapacità del governo e preparare il terreno ad altre e più gravi limitazioni ai diritti fondamentali della persona”.