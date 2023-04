Il pareggio in casa contro la Salernitana scombina in parte i piani della festa, non le certezze del Napoli: il terzo scudetto è solo rimandato. Dopo 33 anni, qualche giorno di attesa in più. La squadra di Luciano Spalletti può diventare campione d’Italia già tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio. Il giorno esatto dipende a questo punto anche dai risultati di Lazio e Juventus.

La classifica – Dopo l’1 a 1 nel derby campano, il Napoli ha 79 punti, contro i 61 della Lazio che ha perso contro l’Inter a San Siro per 3 a 1. Sono 18 punti di vantaggio a 6 giornate dal termine, che però non danno la matematica certezza dello scudetto perché da quest’anno in caso di arrivo a pari merito, lo scudetto si assegna con uno spareggio. Non va dimenticata però la Juventus, che domenica sera vincendo contro il Bologna salirebbe a quota 62 punti, quindi a 17 lunghezze di distanza dal Napoli.

Il Napoli è campione già mercoledì se – Quindi gli azzurri potrebbero conquistare matematicamente lo scudetto già mercoledì, quando la Lazio giocherà contro il Sassuolo e la Juventus contro il Lecce. Se i biancocelesti dovessero perdere o pareggiare, sarebbero automaticamente fuori dalla corsa. I bianconeri invece per essere troppo lontani dovrebbero fare non più di 4 punti tra Bologna e il match casalingo contro i salentini. Al verificarsi di queste due condizioni, il Napoli sarebbe campione d’Italia già mercoledì sera senza nemmeno scendere in campo, perché avrebbe più di 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

Il Napoli è campione giovedì se – Gli azzurri devono giocare giovedì sera a Udine. Se la Lazio dovesse battere il Sassuolo e la Juventus dovesse fare non più di 4 punti tra Bologna e Lecce, al Napoli basterebbe un pareggio per laurearsi campione d’Italia. Se invece la squadra di Allegri dovesse fare 6 punti in due partite, gli azzurri per avere cucito al petto lo scudetto dovrebbero vincere contro l’Udinese giovedì sera alle ore 20.45.