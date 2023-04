Sergio Perez vince il Gran Premio d’Azerbaijan. Il pilota messicano della RedBull ha dominato nettamente la gara davanti al compagno di scuderia, l’attuale campione del mondo Max Verstappen. Terzo gradino del podio, primo per la Ferrari in stagione, per Charles Leclerc, che ha vissuto un week-end di alto livello con la doppia pole e il secondo posto nella sprint di sabato: il 25enne sta iniziando a capire sempre più la sua Sf-23 e nelle prossime gare il pacchetto di miglioramenti dovrebbe garantire un feeling maggiore con questa macchina. Quarto posto poi per l’Aston Martin di Fernando Alonso, che ha fatto una grandissima gara insidiando il monegasco. Quinta l’altra rossa di Carlos Sainz, seguita dalla Mercedes di Lewis Hamilton, l’Aston Martin di Lance Stroll e l’altra Mercedes di George Russell. Chiudono la top ten Lando Norris e Yuki Tsunoda.

Sergio Perez ha raddoppiato così il trionfo di ieri nella Sprint Race: per il pilota della Red Bull si tratta della sesta vittoria in carriera in Formula 1, mentre per la scuderia austriaca si tratta della terza doppietta su quattro appuntamenti stagionali e la 25esima doppietta nella storia Red Bull, mentre Max Verstappen che ha chiuso secondo è l’81° podio in carriera, il 4° quest’anno. Primo podio stagionale invece per la Ferrari ritrovata di Charles Leclerc, al 25esimo podio in carriera, che era riuscito a tenere tutti dietro in partenza davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez per podi cedere il passo ad entrambi dopo pochi giri. All’11 giro De Vries finisce a muro con l’AlphaTauri con l’ingresso della Safety Car, proprio mentre Verstappen, leader della corsa in quel momento, si era fermato per la prima sosta. La classifica quindi cambia con Perez e Leclerc che approfittano per un pit-stop ‘dimezzato’, e superano l’olandese. Alla ripartenza dalla safety-car però Verstappen ci mette un attimo a sorpassare nuovamente la Ferrari del monegasco, con Alonso che riesce ad avere la meglio sull’altra rossa di Sainz. Da qui alla fine la classifica in vetta non cambia tranne nella lotta per il punto addizionale che alla fine va alla Mercedes di George Russell.

Ma se la gara è stata tutto sommato tranquilla, a regalare momenti di suspense è stato l’incredibile team raddio fatto ad un certo punto da Leclerc alla Ferrari: “C’è un gatto in pista!”, ha detto avvisando il team dell’insolita presenza mentre si era in regime di safety car per l’incidente di De Vries. Inizialmente, i tecnici avevano capito “Fu*, there’s a cut” (“Ca**o, c’è un taglio”), temendo che il pilota avesse un problema con la sua monoposto. Ma si trattava, appunto, di un malinteso: in pista c’era veramente un gatto nero, tra la curva 1 e la curva 2. La Safety Car, tra l’altro, è stata costretta a inchiodare per evitare di travolgerlo. Il micio si è poi allontanato indisturbato oltre le barriere.