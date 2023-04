A qualcuno potrebbe sembrare uno sprovveduto, ma in realtà lui è uno degli youtuber più famosi in ambito tecnologico. Parliamo di Marques Brownlee, classe 1993, che ha un canale YouTube seguito da ben 16.8 milioni di persone. Durante uno dei suoi ultimi video – pubblicato una settimana fa e che conta 3.6 milioni di visualizzazioni – lo youtuber ha rivelato di aver speso ben 40.000 dollari per un iPhone. Ma non un iPhone qualsiasi, bensì un pezzo da collezione. Questo motiva il costo altissimo: la sua rarità. Si tratta, infatti, di uno dei primissimi modelli di iPhone, sigillato a regola d’arte e arrivatogli in una confezione protettiva, creata ad hoc. Nel momento esatto in cui Marques taglia la pellicola (riporta Fanpage.it) il valore dell’oggetto crolla da 40.000 a 1.000 dollari, a patto che il telefono sia ben funzionante. Solo a febbraio, lo stesso modello sempre sigillato era stato battuto dalla casa d’aste LCG Auctions per 63.356,40 dollari.

Cifre esorbitanti per chi non è avvezzo al mondo del collezionismo. Ma se si pensa alla storia che questo smartphone ha avuto, tutto risulta più chiaro. Infatti, è identico a quello presentato per la prima volta da Steve Jobs il 9 gennaio del 2007 sul palco del MacWorld. Schermo da 3,5 pollici, risoluzione 320 x 480 e fotocamera principale (l’unica, ancora non esisteva quella ‘per i selfie’) con risoluzione da 2 GB. Le dimensioni della memoria? 8 Gb, che oggi ci fanno ridere. Quasi 10.000 i commenti sotto al filmato, alcuni dei quali (i più apprezzati) riguardano un dettaglio che non è passato inosservato al noto youtuber. Si tratta di un adesivo di colore rosso e che riporta la scritta “Lucky You”. Cos’è? La spiegazione è stata fornita da alcuni appassionati: “Ciao Marques! All’epoca lavoravo in Apple.

L’adesivo è stato apposto su tutti i prodotti Apple in determinati periodi dell’anno. Ne avevamo tantissimi! Strano che nessuno lo sapesse”, ha scritto un utente. Un altro ha confermato: “Ho lavorato in Apple dal 2010 al 2015. L’adesivo Lucky You era qualcosa che usavamo attaccare su borse e prodotti. Avevamo rotoli di adesivi di vari colori, ricordo in particolare anche un adesivo blu verde acqua. Spero che questo possa servire da chiarimento”. Insomma, nulla di strano, ma una prassi che evidentemente la multinazionale di Cupertino seguiva in alcuni periodi. Non è mancata una nota polemica: “Quanti accessori nella confezione – ha scritto un altro follower -, oggi ci sentiamo fortunati ad avere anche solo un cavo di ricarica”. Da qui la domanda: negli anni la tecnologia è sicuramente avanzata, ma a che prezzo? A voi lettori l’ardua sentenza.