È una coach di appuntamenti (sì, esiste questo tipo di lavoro) e a NeedToKnow.co.uk ha raccontato come si comporta lei quando ha un appuntamento galante, accendendo una discussione tra i commentatori. Ella Freimann ha 24 anni ed è sicura di una cosa: “Mai dividere il conto. I ragazzi che chiedono di pagare la metà non capiscono lo sforzo che facciamo per apparire al meglio con loro”. Non solo, Freimann ha aggiunto che “dividendo il conto entrerebbe in relazione con un uomo che non è consapevole del suo ruolo in un rapporto e si aspetta che io sia il 50% dell’uomo che lui non è“.

Il dibattito nei commenti su TikTok (dove Ella ha postato un video per raccontare la sua idea di appuntamento) è stato molto acceso e tanti sono gli haters che criticano la posizione della ragazza, definendola “egoista”. Secondo lei però “non è una questione di soldi ma di valutare l’impegno che un uomo è disposto a mettere nella relazione… Una donna di valore sa ‘cosa porta in tavola’ e si aspetta che un uomo faccia lo stesso”.

La tiktoker ha commentato anche gli “appuntamenti per un caffè” che non è disposta a fare perché “la dicono lunga sulle intenzioni di un uomo”. Insomma, la 24enne non tiene le sue idee per sé ma oltre a dispensarle sui social le condivide anche con i clienti che a lei chiedono proprio come comportarsi ad un appuntamento: “Una ragazza è venuta da me disperata per essere stata solo con uomini al verde e aver dovuto pagare la metà. Dopo che l’ho istruita ha riguadagnato fiducia in se stessa e nelle relazioni”. Molti commentatori l’hanno definita un’arrampicatrice sociale e i commenti sono stati in maggioranza negativi: “Non ho mai pensato a un uomo come a un bancomat (sigh)”, “Io faccio con i soldi che guadagno” e così via.