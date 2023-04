È stata travolta da un’auto a Casalnuovo, in provincia di Napoli: è morta così una bambina di 4 anni, secondo quanto comunicato dai carabinieri. La piccola è deceduta sul colpo. Sul posto i Carabinieri della locale Tenenza (che indagano sul caso), 118 e Vigili del fuoco. Tutta da ricostruire la dinamica dell’accaduto. In un primo momento si pensava che a uccidere la bambina fosse stata un’auto che poi non si è fermata per prestare i primi soccorsi. Successivamente, invece, è emersa una versione diametralmente opposta, con il conducente del mezzo che invece sarebbe presente sul posto dell’incidente.

In un secondo momento, inoltre, è stato reso noto che l’auto che ha investito la piccola è stata rintracciata. A diffondere la voce dell’auto pirata erano stati diversi testimoni che l’avevano riferita ai militari all’arrivo in via Buccafusca. I Carabinieri hanno però condotto i primi accertamenti e appurato che l’auto era sul posto. Stanno ora indagando per risalire all’esatta dinamica dei fatti e capire per quale motivo le persone che li hanno avvicinati hanno parlato di un pirata.