Giancarlo Cancelleri trasloca in Forza Italia. L’ex viceministro e sottosegretario del Movimento 5 stelle, a lungo frontman grillino in Sicilia, già capogruppo all’Ars e due volte candidato alla presidenza della regione, sabato mattina si è presentato alla convention del partito di Silvio Berlusconi in corso a Palermo, al teatro Politeama. E si è simbolicamente seduto in seconda fila, subito dietro al governatore Renato Schifani, imputato per violazione del segreto d’ufficio nel processo Montante e già in rapporti – giudiziariamente accertati – con personaggi vicini a Cosa nostra. Ed è stato proprio Schifani, intervenendo dal palco, a ufficializzare la sua adesione: “Forza Italia è un partito aperto, accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri. È stato un avversario di Musumeci (l’ex governatore di centrodestra, ora ministro nel governo Meloni, ndr), ma l’ha fatto con stile. Nel suo ruolo di viceministro e sottosegretario ha dimostrato di fare gli interessi della Sicilia“. La platea ha accolto l’annuncio con un applauso: l’ex pentastellato si è alzato in piedi, salutando e ringraziando.

Cancelleri aveva annunciato l’addio al Movimento appena quattro giorni fa, il 18 aprile, con un’intervista al sito Qds.it: “Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi. Quello in cui ero io era un gruppo capace di fare attivismo nel territorio”, ha detto. Il casus belli è stato il rifiuto di Giuseppe Conte di appoggiare la sua candidatura a sindaco di Catania con una lista civica, uno stratagemma che avrebbe aggirato la regola dei due mandati. Quella stessa regola – a cui Conte non ha mai accettato deroghe – la scorsa estate aveva già sbarrato a Cancelleri la terza corsa consecutiva al vertice di palazzo d’Orléans.

Nei giorni scorsi il sindaco di Messina Cateno De Luca ha raccontato il tentativo dell’ex viceministro di unirsi al suo partito, Sud chiama Nord: “Mi ha cercato per chiedermi di passare con noi”. Fallita la prima scelta, i rumors su un’adesione dell’ex grillino a Forza Italia si sono fatti sempre più insistenti: “C’è un ragionamento in corso“, aveva ammesso lui al fattoquotidiano.it. La comparsa alla kermesse è stata il segno che i giochi erano fatti, nonostante le resistenze interne al partito azzurro: erano in molti molti, infatti, a non apprezzare un cambio di casacca così sfacciato. In sala al Politeama c’era anche Bobo Craxi: “Non è il primo e non sarà l’ultimo”, ha risposto gelido a chi gli chiedeva della scelta di Cancelleri.