“Artem Uss? Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sbagliato o probabilmente è stato spinto a sbagliare, perché non credo che sia inesperto. In base all’art. 714 del Codice di procedura penale, per il quale “in ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro della Giustizia, a misure coercitive”, Nordio di sua iniziativa poteva intervenire superando la decisione della Corte d’Appello di Milano. Ma non l’ha fatto”. Così, a In Onda (La7), Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, commenta il discusso caso di Artem Uss, l’imprenditore russo 40enne, figlio di un governatore siberiano vicino a Putin, arrestato lo scorso 17 ottobre all’aeroporto di Malpensa su mandato di cattura internazionale e poi evaso dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, disposti il 25 novembre dalla Corte d’Appello di Milano. Uss, che era in attesa di estradizione negli Usa, è accusato di svariati reati: violazione dell’embargo nei confronti del Venezuela (contrabbando di petrolio verso Cina e Russia), frode bancaria, riciclaggio e contrabbando di tecnologie militari dagli Usa verso la Russia.

Gomez aggiunge: “Nordio poteva far sentire la sua voce, e non certo dopo 21 giorni. La storia è stata ben raccontata da Gianluca Di Feo su Repubblica: questo lo hanno fatto scappare, è inutile girarci intorno. Da quello che so i servizi segreti sono abbastanza arrabbiati per questa figura barbina. Ma è evidente: gli ultimi imprenditori russi arrestati, ai quali è stato messo il braccialetto elettronico, sono scappati tutti. Quindi, bastava piantonare con un po’ di attenzione la casa dove l’imprenditore russo era ai domiciliari. E questo era compito dei servizi segreti”.

Il direttore del Fatto online chiosa: “Giorgia Meloni ci dice che il governo non era stato informato dalle altre intelligence sulla natura della figura di Artem Uss e che credeva che l’imprenditore russo fosse solo accusato di frode fiscale. Ma bastava leggere i giornali dello scorso ottobre quando Uss è stato arrestato. Io ho massima stima per i nostri servizi di sicurezza, ma non ci prendano per il naso. Qualcuno in Italia non può sopportare il fatto che i russi aprano bocca sui rapporti passati di alcuni esponenti dell’attuale esecutivo (Salvini e Berlusconi, ndr) con il loro governo”.