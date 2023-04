Incontro inaspettato nella metropolitana di New York: Ed Sheeran ha sorpreso il noto artista di strada Mike Yung mentre cantava il suo successo “Eyes Closed” e si è unito a lui per qualche secondo. Yung è diventato famoso negli Stati Uniti dopo la partecipazione al programma “America’s Got Talent”. Al termine dell’esibizione improvvisata, la popstar ha regalato a Yung due biglietti per il suo concerto al King’s Theatre.