Oltre 200 sono state le richieste di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco per il maltempo che sabato mattina ha colpito Roma. In particolare, le chiamate sono state per allagamenti nella zona dei Prati Fiscali. Sono state evacuate alcune persone e animali dalle abitazioni a scopo cautelativo: le idrovore sono entrate in azione per prosciugamenti dei locali interrati.