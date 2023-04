Ha detto alle sue compagne di squadra e all’allenatore che non stava bene e avrebbe scritto “addio” al gruppo WhatsApp della squadra prima della tragedia consumata nella notte. È quanto emerge dalle indagini della polizia turca, che è al lavoro per capire la dinamica e le motivazioni legate alla morte di Julia Ituma, la 18enne stella della Igor Gorgonzola Novara che ieri ha perso la vita cadendo dalla finestra del sesto piano dell’hotel dove alloggiava con tutta la squadra in trasferta a Istanbul per una gara di Champions League di volley. Secondo il quotidiano turco Hürriyet la polizia avrebbe valutato l’incidente come un suicidio, l’ufficio del procuratore capo di Istanbul ha avviato un’indagine. La pallavolista, tornata in albergo dopo la partita, ha parlato al telefono nel corridoio del suo albergo tra le 22.49 e le 23.30 come riportano vari video dei media turchi. La Ituma, che è rimasta seduta a terra di fronte alla sua stanza per circa un’ora, è apparsa pensierosa, ed è poi entrata nella sua stanza. La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, è rimasta scioccata dall’accaduto e ha dichiarato: “Abbiamo parlato fino all’1.30. Poi ho dormito. Sono stata informata che era caduta la mattina”.