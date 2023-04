È Ronciglione il Borgo dei Borghi del 2023. Il comune in provincia di Viterbo è risultato il più votato nella trasmissione Kilimangiaro su Rai3. Ronciglione è la città natale del cantante Marco Mengoni: il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, infatti, è nato nel centro laziale il giorno di Natale di 34 anni fa. È

Il borgo è composto da una parte più antica con i caratteristici vicoli, le piazze e gli scorci mozzafiato. C’è poi una parte rinascimentale, in cui spiccano i palazzi nobiliari del 1500 voluti dalla famiglia Farnese. Le chiese di Chiesa di Santa Maria della Provvidenza e di Sant’Eusebio conservano al loro interno tesori unici da ammirare.

“Un’emozione grandissima ed un altro importante riconoscimento che si aggiunge a quello dei Borghi più belli d’Italia e alla risonanza mediatica e turistica di cui ha goduto la nostra città negli ultimi mesi. Questo traguardo sarà un’ulteriore spinta a prepararci al meglio alla stagione estiva che si avvicina, facendoci forti della nostra accoglienza e delle nostre numerose bellezze”, ha commentato il sindaco Mario Mengoni. Nella corsa a Borgo dei Borghi 2023 Ronciglione ha battuto centri come Bagnara di Romagna (Ravenna) in Emilia-Romagna, Campo Ligure (Genova) in Liguria, Salemi (Trapani) in Sicilia, Campiglia Marittima (Livorno) in Toscana, Sant’Antioco in Sardegna.